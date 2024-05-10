海運運價飆漲，航運股成為人氣王，航運業內投資大戶台驊投控（2636）再出手買船票，今（10）日公告去年7月19日至今年5月10日，買進陽明海運（2609）5,904張，每股平均價格48.88元，交易總金額約2.88億元。