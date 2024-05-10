截至目前，台驊持有陽明逾1.4萬張，金額約8.86億元，持股比例0.42％；另根據4月26日公告，台驊尚持有長榮海運（2603）2,985張，金額約5.58億元，持股比例0.14％。
陽明今日收在漲停價60.6元，成交量爆出39萬張大量；長榮上漲9.01％、收193.5元，成交量近12萬張；萬海連兩日漲停，收在63.8元，成交量近9.5萬張，三檔合計逾60萬張，台驊今日也收在漲停價109元。
海運運價飆漲，航運股成為人氣王，航運業內投資大戶台驊投控（2636）再出手買船票，今（10）日公告去年7月19日至今年5月10日，買進陽明海運（2609）5,904張，每股平均價格48.88元，交易總金額約2.88億元。
截至目前，台驊持有陽明逾1.4萬張，金額約8.86億元，持股比例0.42％；另根據4月26日公告，台驊尚持有長榮海運（2603）2,985張，金額約5.58億元，持股比例0.14％。
陽明今日收在漲停價60.6元，成交量爆出39萬張大量；長榮上漲9.01％、收193.5元，成交量近12萬張；萬海連兩日漲停，收在63.8元，成交量近9.5萬張，三檔合計逾60萬張，台驊今日也收在漲停價109元。
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