專攻自行車零組件及PCD鑽石刀具研發生產的皓準科技，今（10）日獲准進駐中科台中園區，預計投資0.6億元。皓準科技進駐中科園區後，將致力於開發高值化產品，促進工具機產業的市場競爭力，並持續向國際展示能量，刷新台灣自行車新創科技的新里程。

中科管理局表示，截至今年5月，中科園區共計引進4家新投資案，投資總額4.72億元。

其中，皓準科技預計設立於中科台中園區，主要產品為自行車零組件及PCD鑽石刀具。皓準科技由經濟部科研成果價值創造計畫-高值化刀具製造與系統開發計畫之技術團隊成立，利用4項以上專利技術及學術理論之研究方法，打造客製化非圓形自行車鏈盤及鑽石刀具，其中又以客製化鏈盤系列產品，連續兩年（112~113年）代表台灣參加美國國際消費性電子展（簡稱CES展）。

中科管理局表示，本案公司配合航太與工具機產業之刀具使用需求，客製化開發製造高值化國造刀具，將提升工具機切削技術發展，使該產業不受制於國外品牌刀具之售價與庫存壓力，促進國防與半導體等關鍵設備產業國產化及升級。