第10屆台日友好交流高峰會即將於7月29日在台南登場，主辦的台南市議會議長邱莉莉10日下午在台南市台日文化友好交流基金會榮譽董事長郭貞慧的陪同下，出席在日本名古屋舉辦的日本全國日台友好議員協議會總會大會，當面邀請日本地方議員踴躍前來台南參加高峰會，共同為台日友誼努力。

目前正值開放日本議員報名第10屆交流高峰會，邱莉莉此次出席日本全國日台友好議員協議會總會宣傳時，也特別準備精心設計的台南限定版御守，致贈現場與會人士，期許更多友台日本議員報名，一起為深化台日友誼努力，親自感受台南魅力。

邱莉莉說，高峰會今年首度由台南舉辦，適逢台南400年，加上台南年初又獲美國CNN評選為全球最值得造訪的24個城市之一，就台日地方議員交流、城市外交、觀光旅遊、文化藝術、經貿合作等方面，台南已經站上國際舞台，讓更多人認識與喜愛。

市議會表示，日本全國日台友好議員協議會有近50個地方議會會員，會員人數逾2000人，是日本推動台日關係的重要推手，外交部曾於2023年頒發「外交之友貢獻獎」證書及徽章給該會會長藤田和秀，感謝他對台日地方議員及城市交流的卓越貢獻。

市議會還認為，在各界的努力下，台日友好關係近年火速升溫，2023年日本新版《外交藍皮書》及《防衛白皮書》，更將台海和平穩定列為重要事項；同年日本國會議員訪台人數也打破紀錄，並呈倍數成長。

藤田和秀表示，為迎接邱議長的到來，10日下午從日本各地前來參加總會大會的議員不僅更踴躍，也提高日本議會參加高峰會的意願，希望藉著參加高峰會的機會，專程規畫南台灣旅遊行程，親自見識台南的美好。

10日上午邱莉莉還分別拜會名古屋府會首長，受到市長河村隆之及議長成田隆行的熱烈歡迎。邱莉莉指出，名古屋與台南有許多相似處，傳統工藝與科技產業並存，且名古屋建城歷史逾400年，期待雙城多方交流，一起迎接下一個400年。