有一位大陸網友「這是我小號4」於4月2日在社群平台「X」上傳18秒影片，據稱是以無人機拍攝停泊在日本橫須賀港內的出雲號（JS Izumo）護衛艦，這位大陸網友今（10）日在被詢問時以英文回答稱，「I know it is risky, I took the risk.（我知道風險，也承擔風險）」。

有一位大陸網友「這是我小號4」於4月2日在社群平台「X」上傳18秒影片，另外還有數張照片，根據媒體推測，可能是以無人機在日本橫須賀港拍攝「出雲號」護衛艦。

根據《太報》報導，日本防衛大臣木原稔曾說，影片有可能是惡意加工或捏造。不過，日本防衛省認為，也有可能是真實拍攝。

另外，「這是我小號4」在「X」的帳號上，也有疑似是橫須賀港內美國航母雷根號的照片。

根據日本《共同社》在「X」的帳號《共同通信公式》報導，這位大陸網友今（10）日在被詢問時，以英文回答稱，「I know it is risky, I took the risk.（我知道風險，也承擔風險）」。