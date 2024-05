有一位大陸網友「這是我小號4」於4月2日在社群平台「X」上傳18秒影片,據稱是以無人機拍攝停泊在日本橫須賀港內的出雲號(JS Izumo)護衛艦,這位大陸網友今(10)日在被詢問時以英文回答稱,「I know it is risky, I took the risk.(我知道風險,也承擔風險)」。

有一位大陸網友「這是我小號4」於4月2日在社群平台「X」上傳18秒影片,另外還有數張照片,根據媒體推測,可能是以無人機在日本橫須賀港拍攝「出雲號」護衛艦。

根據《太報》報導,日本防衛大臣木原稔曾說,影片有可能是惡意加工或捏造。不過,日本防衛省認為,也有可能是真實拍攝。

另外,「這是我小號4」在「X」的帳號上,也有疑似是橫須賀港內美國航母雷根號的照片。

根據日本《共同社》在「X」的帳號《共同通信公式》報導,這位大陸網友今(10)日在被詢問時,以英文回答稱,「I know it is risky, I took the risk.(我知道風險,也承擔風險)」。