（20:55更新--故障狀況）日本當地時間本週五（10日），可以暢遊日本的交通票證西瓜卡（Suica）行動APP發生當機，官方帳號在社群媒體平台X上公告，暫時無法登入或是充值，其他服務功能不受影響，帳戶儲值仍有餘額或購買通勤卡的用戶使用不會受到影響。JR東日本在官網宣布了對策，例如在便利商店和車站安裝的加值機使用現金儲值。另有日媒指出，故障可能跟網路攻擊有關。車站、餐廳等需要加購票券或付帳的場所持續有民眾反映遇到困難，狀況似乎仍未排除，JR東日本的Ekinet、JRE積點服務也掛點。

JR東日本的手機APP——Mobile Suica可以使用手機支付與儲值，但目前充值功能暫時無法使用。據JR東日本稱，截至當地時間下午6點50分（台灣時間下午5時50分），還是難以登入Mobile Suica APP。日本《JX通信社》報導，截至當地時間下午7點50分，目前推測可能是受到網路攻擊。

《讀賣新聞》稍晚報導，JR東日本表示，受到網路系統故障影響，網路預訂服務「Ekinet」、JR東日本集團的累積點數服務「JREポイント」也發生問題。有網友擔心，若是伺服器受到攻擊，「明天之前修得好嗎？」

到了台灣時間晚間8時40分過後，災情似乎持續出現。社群平台X有網友發布照片指出，人在餐廳但現場的自助付款機只有一台，日乎由於Suica行動版故障而出現大排長龍的狀況。

有網友表示，自己就是因為行動版Suica無法線上充值而無法離站，進站後多次儲值均告失敗，最後只好到櫃檯把現金交給工作人員代為儲值方可順利出站。另一名搭乘JR的旅客表示，本來想用行動版Suica購買乘車券搭乘比較舒適的綠色車廂，但由於儲值問題無法買券，只好搭乘普通車廂回家。

也有網友表示，即使幾乎天天使用行動版Suica，但皮夾裡固定會帶著實體卡備用，「在這種時候就覺得很安心」。還有一名網友指出，如今有些商家根本不接受現金支付，希望能有針對行動版Suica故障時的緊急應變之道。

「西瓜卡」是一種在日本廣泛使用的智慧卡（IC卡），可重複儲值和非接觸式功能，可用於儲值車票和電子錢包支付。最初由JR東日本發行，現在則由JR東日本、東京單軌電車和東京臨海高速鐵道3家鐵路公司共同發行。