證交所統計，本周集中交易市場總成交值為2.12兆餘元，上市股票成交值為2.13兆元，股票成交量週轉率為3.05％，惟航運類、電器電纜類及建材營造類等，分居前三高，各達8.28％～10.46％，是整體週轉率的2倍至3倍以上。