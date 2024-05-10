男團AcQUA源少年為浪漫520將至，推出試香香水組，噴上香水時就像是五位成員黃莑茗、盧佾暘、李秉諭、林毓家、須弘道貼身陪伴在海星（粉絲名）身邊，與粉絲度過每個幸福的時刻。須弘道說：「希望粉絲們噴到這個香水的時候，可以想到我們五位，仿佛我們就陪在你們的身邊。」他也提到自己平時會買香水送媽媽、朋友，幫別人找到屬於他們的味道，那個化學效應跟香味的火花很特別也很有趣。

五位成員平時就有噴香水的習慣，像是在出門外出工作前和用餐完也會噴一些香水，希望給其他人留下好的印象。團內當中非常熱愛噴香水的須弘道表示：「噴香水是我每一天早晨的開始，它永遠都在我身邊，我覺得噴香水是個性態度展現，讓在你身邊的人對你印象深刻，我覺得是不可缺的一個東西！」

盧佾暘說：「我覺得香味對一個人來說是很重要的，用香氛的味道也能在人群中找到屬於彼此的默契，所以我也會很在意香味。」林毓家則是偏好淡香水味，聞到好聞的香水味，會讓他跟在相處時感到很放鬆。李秉諭提到：「如果剛認識一個人，初次見面時聞到對方身上有香水的氣味，會在我心中默默加分！配合服裝搭配不同的味道香氣，會讓整個人的氣質更上一層。」黃莑茗偶爾也會噴香水，讓自己呈現完美的一面。