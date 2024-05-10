去年第一季因無屋可交的聯上實業（4113），每股虧損0.13元，今年第一季因有「聯上鉑麗」和「聯上海棠」兩大預售案陸續交屋入帳，今年第一季營收衝高到12.43億元，每股稅後純益0.51元，可望擺脫連續2年的虧損局面。