聯上開發部副總經理呂信杰10日表示，今年第一季營收和獲利雙增，主要是總銷約18億元的「聯上鉑麗」、以及總銷約40億元的「聯上海棠」，去年底開始完工交屋，今年第一季繼續交屋人帳。
兩大預售案陸續入帳 聯上第一季每股賺0.51元
去年第一季因無屋可交的聯上實業（4113），每股虧損0.13元，今年第一季因有「聯上鉑麗」和「聯上海棠」兩大預售案陸續交屋入帳，今年第一季營收衝高到12.43億元，每股稅後純益0.51元，可望擺脫連續2年的虧損局面。
去年第一季因無屋可交的聯上實業（4113），每股虧損0.13元，今年第一季因有「聯上鉑麗」和「聯上海棠」兩大預售案陸續交屋入帳，今年第一季營收衝高到12.43億元，每股稅後純益0.51元，可望擺脫連續2年的虧損局面。
聯上開發部副總經理呂信杰10日表示，今年第一季營收和獲利雙增，主要是總銷約18億元的「聯上鉑麗」、以及總銷約40億元的「聯上海棠」，去年底開始完工交屋，今年第一季繼續交屋人帳。
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