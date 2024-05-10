聯上開發部副總經理呂信杰10日表示，今年第一季營收和獲利雙增，主要是總銷約18億元的「聯上鉑麗」、以及總銷約40億元的「聯上海棠」，去年底開始完工交屋，今年第一季繼續交屋人帳。

大銀微系統第一季轉虧 每股虧損0.19元
中芯國際首季淨利潤7,180萬美元 銳減近七成
匯兌收益助攻 明安第一季營收減、獲利增
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