大陸福建號航母完成為期8天海試，返回上海江南造船廠碼頭；根據大陸網媒分析，福建號上的桅杆，可能承載關鍵的通訊功能。退役少將栗正傑認為，福建號這1根桅杆就是天線，可以抵過美國航母3根。他點出，設施越少，對軍艦被偵測到的機率就會降低。

栗正傑今(10日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，福建號這1根桅杆就是天線。美國航母也有，但不只是1根，兩邊都有，跟釣魚竿似的放下來。福建號目前只有1根桅杆，代表1根可以抵過3根。他認為，船外的設施越少，對軍艦被偵測到的機率就會降低，而且天線直立或倒下，收到的訊息也不一樣。

栗正傑接著指出，因為航母平時在海上，必須跟港口、其他商船，甚至跟敵方彼此互相通訊，例如對方有船隻過來要警告，請它不要靠近，所以通訊距離要夠遠、夠大。因為海上沒有阻攔，把調頻調幅的天線放下來，是為了飛機起降安全，若把天線立起來，通訊距離就會更遠。

栗正傑點出，天線雙極性通訊距離更遠，收訊就可以更清楚，但是缺點是體積要很大。