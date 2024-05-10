富林-KY第一季營業利益0.72億元，稅前盈餘0.95億元，稅後純益0.76億元，EPS 1.46元，季增43.14％，年成長6.58％。

南良第一季營收年增2.89％，營業利益0.24億元，季增385.94％、年增87.48％，稅後純益0.38億元，EPS 0.31元，比去年第四季營運虧轉盈，年增30倍，營運轉機題材發酵。

三芳終端產品應用，以鞋材占營收9成以上，客戶以愛迪達、NIKE為主，越南、印尼廠稼動率皆達滿載。布局回收再生纖維、先進薄膜與水性無溶劑人工皮革的新材料開發、推展，吸引國際品牌導入下一代減碳材料產品應用。

三芳4月營收8.98億元，年增21.47％；前四月營收35.02億元，年增4.57％。隨進入傳統旺季，法人看好營運將有機會雙位數成長。

富林-KY生產乳膠皮、柔軟皮、膠布，生產基地為越南同奈廠、海防廠。4月營收月增5.59％，年增35.92％；前四月營收8.89億元，年增6.02％。COACH訂單仍為銷售主力，配合環保政策，採用回收材料，品質獲得COACH確認合格。

南良表示，安全防護、運動休閒、醫療用品類需求已逐漸回溫，織造黏扣帶與織帶產品及再生與環保材料產品等之外銷量持續增加，台南本廠、仁愛廠、蔦松廠保持良好產能稼動率。加上ESG浪潮興起，品牌大廠轉向選擇再生與環保材料產品意願，帶動Eco-Family綠色與再生材料出貨放大。