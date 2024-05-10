Cinderella in military uniform: a participant in the Victory Parade in Russia's Yekaterinburg lost her shoe but kept marching. pic.twitter.com/yUJahiZymC — Sputnik (@SputnikInt) May 9, 2024

俄羅斯多個城市與各地軍區周四（9日）舉辦第二次世界大戰「勝利日」79周年慶祝活動，軍方動員不少士兵參加閱兵儀式。俄國西部烏拉山地區大城葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）閱兵過程有一名女兵發生掉鞋狀況，只見她以單腳跳回持續前行的隊伍之中，掉了鞋的左腳依然穩健踏著步伐，俄媒冠以「軍服灰姑娘」封號。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）在社群網站發布一段葉卡捷琳堡閱兵隊伍女兵掉鞋的畫面。一群穿著全套軍禮服與深色包鞋的女兵踏著整齊步伐向觀禮台行舉手禮過後，陣中左側一名女兵突然回頭看了一下，因為她的左鞋掉了。女兵略略脫隊之後，以右腳單腳跳回隊伍之中自己的位置鎮定前行，少了鞋子的左腳則抬高腳跟以腳尖著地的姿勢踩著步伐。往前走了好幾步之後，她又再度回頭張望，似乎是想確認自己掉了的那隻鞋是否影響後方隊伍行進。

🇷🇺Someone didn't tie the shoe in victory day parade Russia pic.twitter.com/e8kTeZGAv3 — SACHIN (@Sachin_NewsInfo) May 9, 2024

在首都莫斯科紅場的閱兵行列也上演了同樣的狀況。網媒《哈芬登郵報》（HuffPost）周四報導，就在好幾千名男性士兵以整齊劃一的速度行進之際，一支隊伍通過後路面留下一隻皮鞋，鞋頭與行進方向相反，後方隊伍繼續前進而且沒人踩到那隻鞋，鞋子幾乎留在原位。社群媒體X有媒體帳號轉發這支影片時眉批：「俄羅斯勝利日閱兵遊行，有人的鞋帶沒繫好。」

4年前（2020年）俄羅斯的勝利日75周年慶祝儀式因新冠肺炎疫情從5月9日延到6月24日舉行，位於波羅地海飛地加禮寧格勒（Kaliningrad）的閱兵現場也出現女兵掉鞋情況，這名隸屬俄軍波羅的海艦隊的女兵左腳穿著鞋；右腳赤足繼續前行，並未阻礙隊伍行進，艦隊表示會給予嘉獎。衛星通訊社當時也以「軍人灰姑娘」稱呼這名女兵。