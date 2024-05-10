根據文化部統計，去年全國藝文展演活動高達逾5萬6千個，由於民眾多是透過購票系統選購藝文票券，根據兆豐銀行統計，簽帳金額其中高達七成交易都落在OPENTIX兩廳院文化生活售票平台，其次則為年代售票系統及TixFun售票網，各佔約13％比例，平均單筆交易金額都有接近1,800元的水準，遠高於電影院刷卡均消800元、影視平台472元以及音樂平台的355元，顯示比起宅在家追劇，疫後不少民眾更傾向走進現場，感受藝文展演的視聽覺魅力。

臺灣經濟研究院針對OPENTIX的報告也發現有趣現象，只購買一張票的訂單占比高達39％，顯示許多藝文愛好者更喜歡獨自參與。

兆豐銀行今年與「WHATZ國際當代藝術博覽會」合作，「WHATZ國際當代藝術博覽會」為期三天展期(5／10~5／12)係於台北喜來登大飯店盛大展開，為了讓民眾能以優惠價格入場鑑賞藝術品，兆豐銀行推出的獨家刷卡購票優惠雙人同行只要200元，多國優秀作品將在65個神祕展間驚喜曝光，由於該展覽去年三天就累積突破1萬2千人次參觀佳績，藝術品成交金額高達2千萬元，推估今年疫後經濟飛揚，將有望吸引更多藝術愛好者入場參觀，有興趣的民眾都可多加利用兆豐卡獨家購票優惠，入場盡興遊覽收藏。

為了提供民眾更多元的藝文優惠，兆豐銀行也特別與高達19家藝文團體推出購票優惠，戲劇類包括民眾耳熟能詳的綠光劇團、全民大劇團、果陀劇場、春河劇團，音樂類還有長榮交響樂團、國立臺灣交響樂團、朱宗慶打擊樂團，其它像是親子類型的巧虎大型舞臺劇、雲門舞蹈教室、杯子劇團、如果兒童劇團及阿甯咕劇團等，兆豐卡友都可因應不同團體獲得8至95折不等的刷卡優惠。