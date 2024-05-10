朋億＊今年4月合併營收為9.61億元，年增24.80％，並創單月營收歷史次高水準，累計今年前四個月合併營收達32.08億元，年增37.28％，同步締造歷年同期新高水準。

麗清Q1 EPS 0.26元 4月營收8.13億創歷年單月第三高
急單到 動力首季獲利雙贏
中信金4月獲利51.07億元 前四月大賺260億元
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