朋億＊今年4月合併營收為9.61億元，年增24.80％，並創單月營收歷史次高水準，累計今年前四個月合併營收達32.08億元，年增37.28％，同步締造歷年同期新高水準。
朋億＊4月營收9.61億元 創單月歷年次高
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億＊（6613）4月合併營收為9.61億元，年增24.80％，並創單月歷史次高，朋億＊觀察半導體、高科技產業應用領域客戶保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，推升整體產能維持成長動能。
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億＊（6613）4月合併營收為9.61億元，年增24.80％，並創單月歷史次高，朋億＊觀察半導體、高科技產業應用領域客戶保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升下，推升整體產能維持成長動能。
朋億＊今年4月合併營收為9.61億元，年增24.80％，並創單月營收歷史次高水準，累計今年前四個月合併營收達32.08億元，年增37.28％，同步締造歷年同期新高水準。
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