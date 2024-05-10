漢來飯店事業群再度擴張事業群版圖，跨足日月潭高端度假飯店市場，將於2024年中正式推出漢來日月行館品牌，首度祭出人才招募三箭，期望從員工薪資、福利待遇及起居生活全面升級，進而招募業界頂尖人才、共同投入飯店籌備及營運，並於5月20日上午10點至下午16點半，台中日月千禧酒店舉辦實體招募活動，釋出包括客務部、房務部、休閒中心、工程部、中西餐內外場等各職務、逾百名中階主管及員工職缺。

為與國內頂尖飯店共同爭取吸引更多優秀人才進入業界，漢來飯店事業群針對漢來日月行館首度規畫三大薪資福利計畫，包括漢來大手筆斥資購置媲美星級飯店、魚池鄉中心的8層樓飯店，設立「漢來會館」作為員工專屬宿舍，每日安排飯店到宿舍定時往返交通車與膳食供應，初期考量員工工作辛勞，不收取任何住宿管理費用，讓每位同仁全力專注在籌備作業及服務工作。

同時為迎接來自全球各國旅客，凡通過語言檢定與符合標準之同仁，不論英、日、韓文都可依據分級提供每月津貼，最高每月額外領取9,000元語言津貼，提升薪資競爭力；此外，考量中部區域生活水平，也額外加碼優於業界的生活津貼，透過實質照顧員工起居生活、薪資提升之三大計畫，讓求職人才更能直接有感！

漢來日月行館副總兼駐店經理婁中愷表示：「漢來日月行館預計今年年中即將開始營運，我們也觀察到去年起國際旅客已開始復甦回流，日月潭作為台灣最具指標的地標景點，絕對會成為國際旅客造訪台灣的必到之處，這次漢來擴大規模於台中市區舉辦招募活動，包括台北漢來大飯店的金鑰匙主管及同仁們也都主動到現場分享協助，邀請有志共同加入飯店業界的求職者們都能踴躍報名，漢來日月行館也會持續網羅更多優秀人才，確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗。」。

除漢來日月行館專屬薪資福利計劃，漢來飯店事業群也提供完整人才培訓與員工照顧的工作環境，員工福利搭配豐富獎金及節日禮金與多項工作津貼，並有漢來飯店事業群旗下飯店員工住宿優惠、漢來美食餐廳折扣、漢神百貨員購優惠及近百家福委會特約商店優惠，另每年也安排國內外員工旅遊、家庭日活動和各項節日活動，促進同仁生活與工作平衡，此次招募會預計達上百人報名，歡迎優秀人才踴躍參與。