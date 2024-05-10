高雄日航酒店擁有5間各具風格的餐廳酒吧，包括日本料理、寰宇自助式全日餐飲、中餐廳、啡廳及空中酒吧。(高雄日航酒店提供)

高雄日航酒店挑高7米半、最多可容納30桌的宴席空間，運用彈性，氣派尊榮。 (高雄日航酒店提供)

高雄作為南台灣重要城市，高雄港也是台灣最大國際港口，在工業經濟發展扮演舉足輕重要角。看好高雄的城市魅力與發展潛力，大倉日航酒店管理集團首度於南台灣駐點，以「日航酒店」品牌登場，預計年底正式開幕，這也是高雄首間日系國際級酒店。高雄日航酒店5月17日將舉辦人才招募會，現場開放約150個職缺。飯店也推出完善語言津貼，鼓勵英、日語專才加入，符合資格者，兩年間每月可享最多2000元津貼補助。

高雄日航酒店樓高22層，客房總數約260間，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及5間各具風格的餐廳酒吧，包括日本料理、寰宇自助式全日餐飲、中餐廳、啡廳及空中酒吧，還有挑高7米半，最多可容納30桌的宴席空間。

作為高雄首間日系國際級酒店，「日航酒店」預計在第4季開幕，然面臨全球旅宿嚴重缺工的情況下，業者也得提早找人才備戰。品牌表示酒店制度完善，如三節獎金、生日禮、結婚及生育津貼、員工制服免費送洗、年度健康檢查、競賽補助金，及住宿用餐優惠等多元福利制度，作為員工精進努力的堅實後盾。此外，由料理職人們悉心研發員工餐廳餐食，供應國際化各類菜式的自助式料理，讓員工補充營養能量。

放遠國際品牌名門風範，高雄日航酒店將依入職員工依職務給予完整職訓，幫助員工提升專業技能，感受日系國際品牌酒店的細膩服務。同時為鼓勵英日語專才加入，業者推出完善語言津貼，若日本語能力試驗（JLPT）或多益英語測驗（TOEIC）達到飯店的規定，將提供兩年間每月語言津貼或各一次報名費補助。

「高雄日航酒店」預計在5月17日上午10點半至下午4點於高雄勞工公園內的「R7創藝所在」舉辦人才招募會，現場將釋出150個職缺，其中管理職人才約占5成，目標招募對象為行銷業務部、客房部、餐飲部與管理部，供求職者根據自身專業經驗與職涯規劃選擇適合的職位。