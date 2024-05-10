醒吾科技大學新媒體傳播系畢業成果展「Exit 17」，今(10)日於華山1914文創產業園區登場，在111教育發展協進會理事長曾燦金帶動全場的17秒掌聲中展開。曾燦金致詞指出，醒吾科大新媒系校友畢業三年就成立了30人以上的公司，大讚醒吾是一個非常優質的學校，新媒傳播更是箇中翹楚。

展覽主視覺以「Exit 17-17號出口」為主題，創作出一道連接荒蕪之地與美麗新世界的神秘出口，引導觀眾走入充滿驚奇的未知境界，21組作品涵蓋微電影、專題報導、YT訪談節目、Vlog及偶動畫，為觀眾開啟一段奇妙之旅，發現自己的獨特之處。

「黑金」導演潘奕成(中)向111教育發展協進會理事長曾燦金(左)介紹影片以蚯蚓糞肥為主題，呈現出台灣生機農業的新契機。(醒吾科大提供)

微電影「ME&I」朱映豪(左起)、劉碩謙及蕭育澍，希望藉由主角的心境歷程去觸發觀眾省思，試著接納自我、肯定自我。 (醒吾科大提供)

前台北市教育局長、現任111教育發展協進會理事長曾燦金致詞時表示，每一部作品都相當的多元且豐富，從個人生活到關心家庭，甚至到國際都有涉獵，展現新媒系同學們未來的競爭力，醒吾科大是一個非常優質的學校，相信新媒系一定是學生首選。

醒吾科大新媒系主任林添勝指出，今日畢展從轉播、攝影到燈光，所有一切都是學生自己完成，感謝學生們的用心。從入學到現在要畢業，從全大運轉播到現在的畢展，學生們都沒有休息的空檔，但學到的是更多實務經驗，希望各位到社會上能發光、發熱。

醒吾科技大學新媒體傳播系畢業成果展「Exit 17」開幕倒沙儀式，在李大華老師(左起)、111教育發展協進會理事長曾燦金、醒吾科大新媒系主任林添勝、體育室主任盧正崇、青銀學院執行長顏士凱及資訊科技應用所所長陳慶忠共同倒沙揭開序幕。(醒吾科大提供)

醒吾科大新媒系主任林添勝，期勉畢展學生未來到社會職場，個個都能發光、發熱。(醒吾科大提供)

醒吾科大新媒系指導老師胡怡凱及謝惠菁強調，學生們在學習的過程中不僅掌握了專業技能，更在實際操作中學會了如何與人有效溝通。這次的畢業展不僅展示了學生們的個人才能，更凸顯了團隊合作的重要性。

VR虛擬實境「忘憂之林」總製片胡思含表示，他們想要把四年所學，取之於社會，用之於社會，所以選擇可以提供養老院及行動不便的人，能到達他們想要去的地方。希望讓大家都能走進森林，感受大自然的美好，忘記一切憂煩。

微電影「詭電」收音顏宏哲，希望呈現有關電力方面的議題，但因為環保議題的影片一般都比較死板，所以在影片中加入恐怖驚悚的元素在裡面，希望可以提醒的大家不要浪費電力，浪費資源。

微電影「ME&I」核心在於尋找自我與自我認同，攝影朱映豪強調適當的自卑會是讓人進步的動力，但過度的自卑，會把人壓垮，進而影響身心。希望藉由主角的心境歷程去觸發觀眾省思，重新對思考，找到自己想要的，並試著接納自我、肯定自我。

另外，微電影「燦生」導演周芯羽，以八仙塵爆事件後，女主角回歸校園生活，大家對她的態度有什麼改變來探討社會的議題；微電影「錯惡」導演林姵君，講述劇中以常見的霸凌為主軸，而在拍攝的過程中，雖然辛苦但很謝謝組員們的幫忙，才能圓滿結束。

醒吾科技大學新媒系畢業成果展「Exit 17」開幕儀式，由醒吾科大新媒系主任林添勝、資訊科技應用所所長陳慶忠、體育室主任盧正崇、青銀學院執行長顏士凱、公共事務中心主任郭石城、王世杰老師、胡怡凱老師、謝惠菁老師、李大華老師及111教育發展協進會理事長曾燦金共同參與。

曾燦金驚嘆參展作品類型多元，其中微電影主題豐富，多部劇情片試圖探討現代社會中的種種家庭議題，從父子、母女、手足之間的疏離衝突到關係的重建與原諒，學生們透過影片表達出對社會的觀察與關懷，為內心情緒找到出口。展期5月10日至5月12日台北市華山1914文創產業園區東2D館，歡迎各界本週六、日假日，蒞臨畢展會場參觀。