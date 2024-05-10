北投驚傳一起刀傷案！一名37歲男子因刀傷入院治療，卻在治療後不幸離世。警方獲報，火速逮捕涉案的嫌犯。

警方表示，（7日）接獲新光醫院轉報，37歲死者郭姓男子於1日因穿刺傷入住醫院，經搶救於7日身亡，醫院通報後，北投分局與士林分局立即成立專案小組展開調查並報請士林地檢署指揮偵辦。經調查後發現，死者案發當日曾赴北投張姓女友人家，期間被陳姓男子持器攻擊，隨後被友人載到醫院丟包，警方追查後火速帶回涉案陳姓犯嫌到案，全案依傷害致死罪移送士林地檢署偵辦。

警方調查，經查郭男送醫前曾赴張姓女友人家，得知對方曾被陳姓犯嫌欺負，故找了幾個朋友想談判，郭男也前往助陣，期間雙方爆發肢體衝突，郭男疑被陳姓犯嫌刺傷。1日下午被友人載到新光醫院急診，惟同日晚間他仍約另名友人去士林夜市吃飯，翌日突陷入昏迷轉加護病房，經救治後於7日宣告死亡。專案小組循線追陳姓男子到案，詢後依傷害致死罪移送士林地檢署偵辦。