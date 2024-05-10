25歲日本AV女優深田詠美擁有天使臉蛋魔鬼身材，曾以藝名「天海心」出道，2018年才以「深田詠美」的名字重新出道，她出道後迅速爆紅，獲得不少粉絲喜愛；深田詠美不時透過社群與粉絲分享生活，在Instagram擁有222萬人追蹤，日前她曬出一組清涼泳裝照，但屁股形象卻引發網友討論。

深田詠美日前發布一組清涼泳裝照，只見她背對鏡頭，朝天空舉槍，側身洩火辣上圍，第二張照片刻意著重在屁股和腿部，不過屁股形狀看起來不太自然，長方形的形狀讓網友在底下議論：「這個形狀是不是出了什麼問題？」、「屁股太不自然了吧？」、「這屁股是整形做壞了嗎」、「漂亮但有點詭異」、「請移除屁股的填充物吧，太尷尬了」、「除了臀部，其他都很完美」、「我一直覺得屁股的形狀比例有點奇怪」、「她整的越來越奇怪…..」、「這太恐怖了」。

根據日媒《FLASH》報導，深田詠美一年半前透過朋友認識圈外醫生男，男方在六本木美容診所擔任技術指導，同時經營YouTube頻道「YOSHITAGU」，兩人相識後很快陷入熱戀，雙方私下都頗為節儉，約會都走平價路線；不過深田詠美今年初就分手，從戀情曝光到分手時長只有短短三個月。

網友們猜測屁股可能塞入矽膠。（圖／翻攝Instagram）

除此之外，深田詠美還被爆出前經紀公司操作不當，導致她被徵收8000萬日幣（約新台幣1670萬元）的稅金，多年來的存款一夕清空，為了填補財務漏洞她努力工作，但因工作性質很難接到廣告贊助。