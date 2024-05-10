新北地方檢察署於5月8日晚間指揮法務部調查局新北市調查處、警政署政風室、新北市政府警察局及本分局等單位針對江翠及文聖派出所進行搜索，共計帶回6名涉案員警。今日18時新北地院裁定陳姓巡佐羈押禁見。

其中陳姓巡佐涉犯貪污治罪條例、刑法及個人資料保護法等罪嫌，由檢察官複訊後，於5月10日向新北地方法院聲請羈押禁見。林姓警員涉犯刑法及個人資料保護法等罪嫌，經新北地檢署諭令15萬元交保；莊姓巡佐、張姓警員非因公不當查詢個資，經新北地檢署諭令3萬元交保，餘蕭姓警員及許姓警員則無保請回。

海山分局表示，陳員身為執法人員，知法犯法，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，視聲押結果從嚴議處；林員多次參與賭博，涉犯刑法及個人資料保護法，核予記一大過及記過二次處分；其餘4名員警行為是否屬公務查詢範疇，將秉持勿枉勿縱精神，視司法偵審結果，再行議處。此外，將追究相關人員考核監督不周責任。

海山分局強調，對於員警違法（紀）行為，秉持不庇縱、不護短之態度，全力調查，並持續加強員警法紀教育，避免類似情事再度發生。今日18時新北地院裁定陳姓巡佐羈押禁見。分局立即召開考績會作成決議，依公務人員考績法、警察人員人事條例等規定，核予巡佐陳姓巡佐一次記二大過免職。