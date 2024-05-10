其中，巨大集團4月合併營收69.08億元，僅微減1.75％；前四個月集團累計合併營收229.71億元，年減15.46％。

巨大集團表示，自有品牌4月份在歐洲、北美、大陸三大市場的銷售表現，仍以捷安特中國內銷表現最為突出，中高階車款銷售暢旺，營收年增逾40％；捷安特歐洲營收也出現高個位數成長；僅捷安特美國營收年減約1成。

此外，美利達集團4月整體銷售量達16.23萬台，年增58％，推升集團4月合併營收29.87億元，年增24.18％；前四個月集團累計銷售台數達到44.48萬台，年增11％，合併營收88.50億元，年減17.77％。

值得一提的是，美利達4月份大陸內銷市場產銷量暢旺，其中，銷售台數年增94％、銷售金額年增116％，大陸內銷市場產銷亮眼。

法人表示，美利達自Q2起進入銷售旺季，未來兩季營運可望逐季增長，復甦力道主要來自大陸市場表現優於預期，目前高階傳統自行車需求強勁，顯示運動休閒用途的自行車需求表現優於通勤產品，且目前觀察到大陸市場訂單持續增長，今年銷售從穩健轉為樂觀。就庫存來看，美利達台灣廠庫存後續隨著旺季到來，去化速度可望加快。

自行車金屬鏈條龍頭廠桂盟集團4月合併營收4.46億元，年增11.52％；前四個月累計合併營收15.40億元，年減9.71％。

法人表示，零件廠的營收主要來自新車款的訂單，由桂盟4月份營收已轉正推估，預期自Q2起，新車款訂單有望逐步增溫，且在Q3巴黎奧運會登場的激勵下，將加速舊車的庫存去化與新車的銷售，對產業帶來利多。