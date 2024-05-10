新北市鶯歌區一間準公共化幼兒園，傳出有幼教老師疑似在上班時間飲酒，並且疑似還在園內調酒，並將「調酒畫面」PO在個人限動上，並還分別寫著「3%而已很收斂了啦！三罐小事」、「專業的手法，果然是酒國女王」、「一杯不夠，量杯才來湊」；對此，幼兒園證實影片是在園內拍攝，並已展開調查，如有屬實將會懲處；新北教育局也表示，已啟動調查，派員調閱、取得監視器畫面，如園內飲酒屬實依法裁罰60萬元，終身不得擔任教保服務人員，幼兒園將裁罰6萬元並解除準公契約。

從流出的影片可見，疑似有位幼教老師在個人IG上PO出限動，第一幕畫面是手拿著某品牌3%酒精的鋁罐調酒，並寫著「早上來一包放我桌上，笑死，同事要奪(多)嗨」，第二幕畫面便是某超商的酒類冰櫃，拍下整排的鋁罐包裝酒，並寫著「之後把這櫃搬到教室我也不覺得意外」。

而第三幕畫面，便看見疑似在某幼兒園內，疑有位幼教老師直接拿取鋁罐包裝酒，並在桌上擺著量杯，陸續將3%鋁罐包裝酒、包裝蒟蒻，以及一瓶汽水分別倒入量杯中，並寫著「3%而已很收斂了啦！三罐小事」、「早餐就是葡萄汁配蒟蒻，健康和快樂」、「一大早的(啤酒圖案)，小X老師傻眼」。

第四幕畫面，便看到量杯逐漸被倒滿，且寫著「專業的手法，果然是酒國女王」、「一杯不夠，量杯才來湊」，最後一幕畫面便是，手拿著疑似裝好調過的3%調酒，並且著「完(成)！好好睡、乖乖睡，一暝大一寸」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，不少家長看到此影片後，對於疑似有幼教老師在園內飲酒，擔心這些調酒會不會被幼童誤飲，但因為幼兒園無家長群組，也無法提醒其他家長，因此，這名家長在友人的協助下，將影片PO至爆料公社的群組內。

幼兒園也針對這影片回應，表示經初步了解，的確是園內拍攝，而影片中的幼教老師是否於上班喝酒，或是有孩童誤飲的狀況，因相關人員已下班，也已和總公司回報，明日將會啟動調查，幼兒園也強調，絕不允許老師上班在園內喝酒，如有屬實一定懲處。

對此，新北教育局也回應，今(10)日晚間6時許已接獲本案，且立即要求該園所調閱監視器釐清，另外，也同時派員到園所取得監視器畫面。教育局也聲明，教職員上班時間應嚴禁喝酒，且不得從事與公務無關之行為。

教育局也表示，已啟動調查，若該幼兒園有教師因飲酒，確實有不當對待幼童情事，將依「教保服務人員條例」裁處，最重可裁罰60萬元，且終身不得擔任教保服務人員，另外，幼兒園最重可裁罰6萬元並解除準公契約。

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