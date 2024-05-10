對於外交部對國民黨立委徐巧芯提告洩密罪一事，資深媒體人陳鳳馨直言，民進黨前輩曾說一句話，印象非常深刻，「機密之所在，遮掩的要不是貪污腐敗，就是無能！」陳鳳馨強調，跑新聞的目的難道不是要揭發貪汙腐敗？30多年的信念不就是如此？有哪一個貪汙腐敗沒有蓋著機密的罩衫？「我一輩子奮鬥，絕對不能在這件事情上退縮！」

外交部對國民黨立委徐巧芯提告洩密罪，徐巧芯秀出捷克外交部國際期刊表示，早在3月份就已經揭露相關資料，這份資料不應該是密件。

資深媒體人陳鳳馨10日在中天新聞表示，什麼機密不機密的，在她眼裡都不是，「我這一輩子當記者，就是在跟行政部門機密打交道」。

她回憶，當時民進黨前輩，不論施明德或許信良，「他們告訴我一句話」，印象非常深刻，「機密之所在，遮掩的要不是貪污腐敗，就是無能！」真正的機密其實是很少很少的。過去跑新聞，也曾經接觸過真正機密，但絕大多數情況是遮掩弊案或是遮掩無能，而揭發這些機密的遮羞布所遮蓋的貪污腐敗無能，「當然是我們的職責」。

對於外交部剛開始說立委說謊，隔天急轉直下變成洩密，居然還要告立委，陳鳳馨說，她第一個反應就是，問題大了！這一定是一件大事，才會用這麼大的動作來掩蓋問題。

陳鳳馨認為，理論上可以直接問烏克蘭需要什麼，採購完了送過去，這最簡單。中間經過捷克，不是很莫名其妙？捷克會比烏克蘭更知道烏克蘭需要什麼嗎？透過捷克的目的是什麼？今天如果採購之後送到烏克蘭，就受到政府採購法限制，現在是捷克在台灣採購，就不需要公開招標，這問題到底出在什麼地方？300萬美元到底要花在什麼地方？

陳鳳馨強調，她要揭露的就是行政部門裡面貪污腐敗無能，30多年的信念不就是如此？她不懂那些說機密要小心的人是在想什麼？跑新聞的目的難道不是要揭發貪汙腐敗？有哪一個貪汙腐敗沒有蓋著機密的罩衫？「我一輩子奮鬥，絕對不能在這件事情上退縮！」