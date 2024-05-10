中芯國際9日港股盤後公布，2024年第一季營收年增19.7％至17.5億美元，期間內淨利年減68.9％至7,179萬美元，展望第二季營收季增5％～7％。中芯陸股、港股10日股價分別收跌1.67％、收漲1.5％，年內分別累計下跌18.83％、16.19％。
香港明報報導，針對半導體產業趨勢，趙海軍10日預計，2024年上半年收入年增兩成，但擔心客戶在上半年的緊急拉貨為提前透支下半年需求。中芯國際正密切觀察市況，但尚未完全看清下半年趨勢。
另外，由於產能擴大，中芯國際將需要為更多設備進行折舊，預計第二季毛利率將降至9％～11％。趙海軍警告，隨著未來數個月多個新工廠開始投產，加上全球供應過剩，大陸市場的晶片價格戰可能加劇，利潤率已降至2009年以來新低，並將在第二季持續下跌。預計一些標準化晶片價格將進一步下跌，特別是顯示晶片及圖像傳感器。
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