新北市環保局10日晚間表示，近日東北季風挾帶境外汙染物移入，且今環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件差，導致境外污染物累積，明日亦因擴散條件差使汙染物累積，且午後經過陽光照射的光化學反應生成臭氧等衍生性氣體，使北部空品區達到「屬對所有族群不健康」之紅色提醒等級，環保局提醒敏感族群減少外出。

環保局指出，臭氧在短時間內會對呼吸系統、眼睛皮膚等黏膜造成刺激，民眾應隨時注意空氣品質狀況，屆時應儘量減少外出。另老人、小孩或敏感族群等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。

環保局同步通知教育局、社會局及衛生局進行應變，並於臉書專頁「新北ｉ環保」提醒市民，同時也通知轄內列管大型工廠提前預備實施應變措施、通訊軟體Line群組呼籲業者落實防制設備避免汙染物逸散，以延緩或減輕污染物擴散不良造成空氣品質不良現象，並降低對民眾可能造成之健康影響。