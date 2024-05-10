前英國首相強生（Boris Johnson）首席顧問康明茲（Dominic Cummings）本週四（9日）接受採訪時，提及西方對烏克蘭的支持爆了一連串粗口。他認為西方「不應該陷入這個愚蠢的局面」，並聲稱對俄羅斯的制裁重創了西方，這與強生的觀點剛好相反。康明茲還用與俄國歷史有關的政治術語「波坦金」（Potemkin）一詞嚴厲批判了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。他說，澤倫斯基才不是當代的邱吉爾，而且烏克蘭政府有夠腐敗。

美國媒體《政客》（Politico）9日報導，康明茲表示：「這不是1940年，澤倫斯基才不像當年不被看好的邱吉爾。整個烏克蘭就是腐敗的黑手黨國家，基本上已經欺騙了我們所有人，因此我們（西方）都會被XX。我們（西方）現在已經被X翻了對吧？（we’re all going to get f**ked as a consequence. We are getting f**ked now right?”）」

Former Downing Street chief advisor Dominic Cummings says Ukraine is a “corrupt mafia state” and that the west “should have never got into the whole stupid situation.”https://t.co/6Fn0TvXyy5 — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) May 10, 2024

康明茲還說，澤倫斯基是「波坦金」領導人，他認為烏俄戰爭只會加強俄羅斯和中國大陸之間的關係，並稱西方國家親手「促成俄羅斯與世界上最大的製造大國結盟」。「波坦金」（Potemkin）是18世紀俄國女沙皇葉卡捷琳時代的官員，後來衍生出虛偽、愛演、粉飾太平、自欺欺人之意。

康明茲長期批評西方對烏克蘭的支持，這一立場使他與他的前主子強生產生了重大的分歧。強生是澤倫斯基和烏俄戰爭最鐵桿的支持者。強生曾強調，西方未能向俄羅斯總統普丁發出有價值的訊號，阻止他入侵另一個國家。

康明茲痛批：「我們給他（普丁）什麼教訓了？我們給普丁的訊息是：我們是一群徹頭徹尾的小丑，向全世界表明我們就是一群小丑。」

康明茲也不忘提及自己在英國政壇未來的動向，他表示自己準備成立新政黨「創業黨」（Start Up Party）來取代保守黨。《政客》指出，他組織了一系列焦點小組，以了解公眾對於「新反建制派」的看法。他強調「創業黨」只會關注選民的需求，而不是以西敏寺、舊媒體為觀瞻。