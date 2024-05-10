男星馮德倫2016年與女星舒淇結婚後，就顯少有新作品推出，但跨足演員、導演的他，仍不斷研究新技術的投入，計畫用元宇宙來拍電影，而他日前受邀到美國參與Web3論壇，還到美國前總統川普（Donald Trump）的私人別墅參加晚宴，沒想到他竟把川普問倒了，對方還急忙請智囊團解圍。

馮德倫早前就積極投入元宇宙的應用，近日也受邀到美國參加川普私人別墅的晚宴，這場晚宴就辦在佛羅里達州的海湖莊園，巿價約為2660萬美元（約新台幣8.7億元），初次到佛羅里達的他，也開心曬出陽光普照的沙灘照，看起來氣候宜人。

而他9日上傳一段影片，只見川普原本在台上談話，下秒被馮德倫舉手打斷問道：「我們可以只用比特幣購物嗎？」沒想到川普竟直接被考倒，還向旁邊智囊團求助，讓他興奮地把鏡頭轉向自己，並露出得意的微笑，表情十分調皮。

事實上，馮德倫2022年曾創立影像工作室，宣布將電影與元宇宙結合，希望藉由NFT角色的發展，讓玩家可以在網路世界隨意遊走，雖然近來NFT的熱度大減，但仍有不少創作者持續投入新創意，也期待未來更多影視作品的可能性。