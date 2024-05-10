為了讓餐點變得更有趣、更貼近每個人理想生活樣貌，來自東京澀谷的WIRED TOKYO展開2024年5月仲夏特別企劃：【RoomeR】接骨木花酒套餐，以WIRED套餐美饌佐以沁涼的「RoomeR接骨木花」餐酒，來迎接酷夏的熱情。期間限定10～31日，在TSUTAYA BOOKSTORE信義店、台中店的WIRED TOKYO餐廳登場。

【RoomeR】接骨木花酒套餐，搭配開店以來最受歡迎的WIRED套餐，內容包含前菜、排餐、主食、甜點等美饌，而亮點就在這次佐餐的調酒，創新以比利時進口的「RoomeR接骨木花酒」做為基底，只是搭配氣泡水，就能感受每一口清新的口感，淡淡地縈繞在舌尖，一種愉悅的感受，就像是在微風中品味花朵的清新，彷彿在花園中漫步，令人回味無窮。又或者加上WIRED TOKYO嚴選，來自大自然的餽贈與台灣職人投入的【腴釀】康普茶，康普茶為一種以茶湯為基底發酵的天然飲品，俱獨特微酸風味與清爽的氣泡口感，富有繁複的風味變化。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）