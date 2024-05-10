近日出現一則「國軍兄弟跳街舞」的影片，只見一位男子穿著數位迷彩軍服，抽電子煙、反戴軍帽，大跳街舞，另外4位左右男子穿著便服，一起聊天，不時傳來三字經，影片並且上傳TikTok抖音平台。對此，陸軍教準部回應，其中一員今年2月已停役，經主動聯繫對方，該員自述畫面中均為其友人，並非現役軍人，且拍攝地點為家中，不是營區。

根據《菱傳媒》今（10）日報導稱接獲讀者投訴，抖音平台日前出現一則「國軍兄弟跳街舞」的影片，抽電子煙、酒醉站不穩，穿著數位迷彩服醉跳街舞，並將脫序行為全程錄影上傳TikTok抖音平台。

根據影片內容顯示，一位男子身穿數位迷彩軍服，頭反戴迷彩軍帽，並在室內抽電子菸，疑似酒醉大跳街舞。不過室內另外還有4名左右的男子則穿著便服，一群人在聊天起鬨，不時傳出三字經，影片並且上傳TikTok抖音平台。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部今(10)日表示，經查其中一員確曾於空訓中心服軍事訓練役，但已於今（113）年2月停役。單位為釐清案況主動聯繫對方，該員自述畫面中均為其友人，並非現役軍人，且拍攝地點為家中，不是營區。

陸軍教準部表示，影片中穿著軍服者疑未具軍人身分，且服儀不整，另影片標註「國軍兄弟跳街舞」，已嚴重影響國軍形象，混淆社會視聽，教準部表達譴責，並已主動提供影片向屏東憲兵隊告發，釐清是否涉法。

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