大陸央視網報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強10日在安徽調研。他強調，要把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，著眼實現高水準科技自立自強，以科技創新引領產業創新，加快發展新質生產力，著力提高創新驅動發展能力。

李強首先來到中國科學院量子資訊與量子科技創新研究院，聽取研究院建設發展情況彙報，詳細瞭解重點領域科研進展。

在中國科學技術大學先進技術研究院，李強參觀科研設備和技術產品展示，與孵化企業負責人座談，對企業培育和人才引育成效給予肯定。

李強強調，要深入貫徹中共總書記習近平關於科技創新和產業創新的重要指示精神，要準確把握科技前沿動向和發展態勢，進一步加強前瞻性布局，快人一拍、搶占先機，掌握更多發展主動權。要充分發揮國家戰略科技力量的引領帶動作用，完善運行管理機制，持續加大對基礎研究的投入力度。

李強指出，科技的生命力在於應用、在於造福人類。要在深化科技體制改革上大膽探索突破，搭建產學研用深度融合的平台，促進科技成果更好轉化為現實生產力。要聚焦人才這個第一資源，千方百計育才引才，為他們心無旁騖潛心科研創造更好條件。

在安徽叉車集團有限責任公司、長鑫科技集團股份有限公司，李強察看生產線和產品展示，詳細詢問產品性能、研發投入、市場銷售等情況，為企業持續取得創新突破感到高興，勉勵他們圍繞國家戰略需要，專注主業、持續深耕，不斷開拓發展新天地。

李強指出，提高創新驅動發展能力，關鍵要打通創新鏈和產業鏈。

要充分發揮企業創新主體作用，進一步營造有利於企業創新發展的生態，集聚各類資源，支持企業增強核心競爭力。

要夯實傳統製造業這個現代化產業體系的基底，加快數位化轉型，推動技術迭代升級，提升高端化智慧化綠色化水準。

要積極培育新興產業和未來產業，加大關鍵核心技術攻堅力度，增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

李強充分肯定安徽經濟社會發展成就，希望安徽深入貫徹習近平關於安徽工作的重要指示精神，深入推進科技創新和產業創新，培育壯大新動能，在推動高品質發展上取得更大成績。

大陸國務院祕書長吳政隆參加調研。