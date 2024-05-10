由於東北季風減弱，明（11）日各地多雲到晴，僅花東地區有零星降雨機會，午後各山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍小、時間也較短暫。氣象署表示，下周日晚間、下周一（12日、13日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，北台灣氣溫稍降。

氣象署分析未來天氣。（氣象署提供）

氣象署指出，明天各地多雲到晴，僅花東地區有零星降雨機會，午後因熱力作用，各地山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍小、時間也較短暫；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約21至24度，白天有30度以上高溫，其中南高屏近山區有36度左右高溫。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，下周日越晚天氣越不穩定、降雨機率越高，晚起至下周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，強降雨可能伴隨雷擊及強陣風，北台灣氣溫稍降，下周一白天鋒面通過後，雨勢趨緩，各地仍有午後雷陣雨。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

下周二（14日）東北季風影響，北台灣天氣稍涼；下周三（15日）東北季風減弱、水氣轉乾，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，北台灣氣溫回升；下周四、下周五（16日、17日）水氣稍增，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。