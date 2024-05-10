女星小S（徐熙娣）大女兒Elly（許曦文）日前傳出將赴美留學的好消息，小S雖然不捨但也會陪同到美國安頓再返台。Elly最近分享一系列長腿美照，在歐風庭院裡擺姿勢拍照，細看才發現正是在小S一家人居住的豪宅帝寶，相當氣派。

Elly曬一系列美照意外曝光帝寶氣派庭院。（圖／摘自Elly許曦文Instagram）

Elly今（10）日在Instagram曬出一系列背名牌包的美照，身穿白色短版背心搭配牛仔短褲，露出纖細四肢、小蠻腰和逆天長腿；她在歐風庭院中擺拍，舉手投足都像專業模特而，氣場不輸媽媽小S。而Elly美照不僅好身材吸睛，她身後超氣派的背景更引人注目，有眼尖網友發現，Elly拍照的地點正是小S一家住處億萬豪宅帝寶，先前小S家內裝就曾曝光，如今難得公開帝寶的歐式庭院，讓人忍不住多看幾眼。

小S和先生許雅鈞婚後，育有3個寶貝女兒，她們也承襲小S的表演基因，舞蹈細胞都很好，也都有參加舞蹈比賽獲獎無數，讓小S經常忍不住炫耀自己女兒；其中大女兒Elly更有一張時尚臉，從未成年時就已是多個品牌代言人，拍攝過不少雜誌封面，前途被外界相當看好，但她將赴美留學暫停演藝事業。