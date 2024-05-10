傳出美菲南海肩並肩演習期間，美軍戰略轟炸機B-52悄悄飛進南海，解放軍第一時間派出殲-11攔截。退役少將栗正傑指出，今天(10日)傳出一架殲-11一直追美軍B-52，追到台東外海，這件事和9日曝光的中美軍機在蘭嶼空域交手，時間上很巧合。

針對美軍B-52在南海被解放軍殲-11攔截，栗正傑今(10日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目表示，9日傳出蘭嶼東方空域，突然出現共機對美軍機B-52喊話。今天則傳出一架殲-11一直追美軍B-52，追到台東外海。這兩件事的時間很巧合，B-52飛機飛的路線也蠻巧合的。

栗正傑接著指出，殲-11基地應該是在永興島，永興島跟美濟島則在南沙跟西沙，解放軍在這邊都有空軍機場可以起飛。不管菲律賓、美國怎麼鬧，解放軍在西沙、南沙都有陸基型的飛機，可以隨時起飛。

栗正傑點出，美菲這次演習，就被包餃子了。北邊還有海南島，如果說中間是055，南北中都有解放軍的055大驅、攻擊-11、殲-11、無偵-7等飛機在這地方待命。除了菲律賓要斟酌一下，美軍也要斟酌一下，到底還有多少能力能夠替菲律賓撐腰。如果解放軍真的擺一艘055大驅長期固守，美軍要不要也擺一艘伯克級在這邊長期固守，不然中國大陸有主場優勢，美軍要怎麼辦。