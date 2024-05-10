截至4月底為止，全台計有寶雅373店、15家寶家五金居家專賣店。
寶雅強調，將持續展新店與改裝既有店，主要是藉由新店型，包括美妝店及店中店店型，提高台灣滲透率，並進一步推升毛利率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，目前OMO交易數逐月倍數成長。
加上自有品牌逐步擴增，除跨足飾品髮飾商品外，亦推出全新POYA PURE＋美在管蒟蒻凍，主打高品質、純淨天然的美麗健康商品，強調以銅板價即可吃出健康美，為自有商品添新動能。
寶雅國際（5904）10日公佈4月營收達17.9億元，月減3.5％、年增2.8％，累計前四月營收達76.7億元，比去年同期的70.4億元，年增9％。法人推估，可能與4月連假與出國潮有關，加上去年同期基期高，使得同期增長相對趨緩。
截至4月底為止，全台計有寶雅373店、15家寶家五金居家專賣店。
寶雅強調，將持續展新店與改裝既有店，主要是藉由新店型，包括美妝店及店中店店型，提高台灣滲透率，並進一步推升毛利率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，目前OMO交易數逐月倍數成長。
加上自有品牌逐步擴增，除跨足飾品髮飾商品外，亦推出全新POYA PURE＋美在管蒟蒻凍，主打高品質、純淨天然的美麗健康商品，強調以銅板價即可吃出健康美，為自有商品添新動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。