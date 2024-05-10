截至4月底為止，全台計有寶雅373店、15家寶家五金居家專賣店。

寶雅強調，將持續展新店與改裝既有店，主要是藉由新店型，包括美妝店及店中店店型，提高台灣滲透率，並進一步推升毛利率；同時寶雅國際將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，目前OMO交易數逐月倍數成長。

加上自有品牌逐步擴增，除跨足飾品髮飾商品外，亦推出全新POYA PURE＋美在管蒟蒻凍，主打高品質、純淨天然的美麗健康商品，強調以銅板價即可吃出健康美，為自有商品添新動能。