微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」當晚業績達14.6億元新高。（圖／微風提供）

時尚購物盛事微風之夜「Parisian Night 浪漫巴黎之夜」於今（10日）登場，當晚業績達14.6億元，統計今年千萬元刷手20位、百萬元刷手超過139位，業績較去年成長近5％，創下新高。

今年微風廣場以典雅氛圍為特點，館內打造法國艾菲爾鐵塔營造浪漫元素。星光大道紅毯藝人包括《原子少年》金雲、王陽明、黃騰浩、新生代男星林輝煌、王碩瀚、吳念軒、邱凱偉、金馬最佳新演員陳姸霏、花甲「雅婷」江宜蓉，及盧廣仲等知名演員登場。

《原子少年》金雲（右）穿搭MAX&Co.春夏系列印加帝國派克大衣。（圖／羅永銘攝）

王陽明全身搭配FENDI服裝、Rolex Day-Date表款。（圖／羅永銘攝）

王陽明以全身FENDI品牌出席，佩戴復古的Rolex Day-Date表款，彰顯經典雋永的味道，談到今年母親節也會和岳母、外婆一起度過，所以要準備的「花」特別多，感念母親們的辛勞，而蔡詩芸正在大陸拍攝《浪姐5》，將準備禮物等她回來；熱愛潛水的王陽明日前為合作的紀錄片《沈睡的水下巨人》考取高難度潛水執照，也希望透過作品讓大家更關注海洋。

陳姸霏搭配Alice＋Olivia春夏系列Erna洋裝。（圖／羅永銘攝）

盧廣仲穿搭Prada品牌西裝首度參與微風之夜。（圖／羅永銘攝）

二度來到微風之夜的《原子少年》成員金雲，穿搭童趣風格的MAX&Co.春夏系列印加帝國派克大衣，刺繡風格充滿設計師的巧思，靈感取自旅行中的各個在地元素。最後壓軸藝人是首度參與的盧廣仲，全身Prada西裝登場，對星光大道感到非常新鮮，問到喜歡的品牌，卻是最愛逛微風超市，尤其是食物、咖啡每逛必買。

微風策略長廖曉喬。（圖／羅永銘攝）

微風策略長廖曉喬穿戴Boucheron珠寶的Serpent Boheme系列solarite耳環、Vendome Lisere戒指，及self-portrait黑色洋裝出席，指出今年微風廣場大改裝逾25%，包含LOEWE、GANNI、 BALENCIAGA、DAMIANI都有全新的店型跟改裝，而將美食街改成全餐廳的B1微風美饌也已全新開幕。