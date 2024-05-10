面對無路可退窘境，地主高雄全家海神浪費上半場一度領先16分優勢，被台啤永豐雲豹逼入延長加賽，卡森斯更在比賽還剩4.7秒拋進致勝兩分球，幫助雲豹最後以113比111險勝海神，確定以首輪3勝0敗戰績橫掃海神，隊史首次闖進T1聯盟總冠軍賽，卡森斯貢獻37分、18籃板。

剛獲年度防守球員的庫薩斯，今天卻因背部拉傷缺陣，也讓海神無奈變陣應戰，不過史考特與艾倫攜手打出9比0小高潮，帶領海神取得13分領先，甚至靠著林任鴻首節結束投進壓哨三分球，海神打完首節，取得38比22大幅領先。

雲豹次節靠著克羅馬、卡森斯攜手打出8比0攻勢，轉眼追到只差8分，儘管胡瓏貿隨即投進三分球，隨後他卻吞下第3次犯規，只能提前離場，接著卡森斯也幫助雲豹打完上半場，把比數追成50比56，卡森斯半場19分、10籃板。

來到第三節，雲豹與海神各拿21分打平，也讓海神續帶6分領先進入末節；可是第四節開始，海神接連出現失誤，讓雲豹逐漸追上，甚至靠著蔣淯安三分球首度超前，接下來比賽變成兩隊互有領先局面，打到最後兩分鐘，海神領先1分。

蔣淯安末節最後1分41秒投進三分球，瓊斯卻製造卡森斯犯規獲得3罰俱中機會，海神仍保1分領先，克羅馬卻在最後1分13秒放進兩分，瓊斯接著兩罰中1，史考特搶到進攻籃板，海神卻沒發現進攻時間到點，時間僅剩39秒。

雲豹交給卡森斯籃下單打，他卻沒有打進反而球出界，瓊斯執行海神最後一擊沒進，比賽進入延長，不過卡森斯因為丟球被吹技術犯規，海神延長賽一開始先由史考特罰進1分，接著胡瓏貿連拿5分，帶領海神打出8比2攻勢重新領先。

可是接下來雲豹回應8比0，其中包含卡森斯三分打，雲豹111比109領先，史考特隨即投進中距離追平，克羅馬最後36秒兩罰落空，他卻馬上把球抄回，卡森斯卻在最後4.7秒拋進兩分，胡瓏貿最後一擊三分出手彈框而出，海神飲恨落敗。