43歲土耳其男星吳鳳與台灣老婆Rynne（陳錦玉）一起在台創業，代理販賣土耳其商品；怎料近日吳鳳創業遇瓶頸，透露其中一款原廠授權獨家販售的果汁有其他台灣代理商也在賣，而且還打著吳鳳的名義，而吳鳳改賣另一款果汁後，網友卻質疑他賣的商品比當地價格貴4倍，吳鳳也對此反擊回應。

日前一名網友在PTT發文，表示看到吳鳳賣果汁被另外一家廠商競爭，改賣別款果汁，一瓶就要150元台幣，不過在馬來西亞一瓶賣38元台幣，換算下來吳鳳賣的比當地貴4倍，讓網友疑問：「為何進口果汁到台灣會變那麼貴啊」。其他網友認為：「進口量不大，費用就會高」、「吳鳳沒得罪人吧」、「進口一定會貴」、「跟馬來西亞比？」。

對此吳鳳本人339字回應：「各位朋友們，我們進口的果汁是100 %！千萬不要跟普通的果汁比較！而且我們的果汁沒有加糖！另外新代理的果汁是鮮榨的而不是濃縮！請考慮加稅，庫存，員工，運費等等！我們一樣品質的果汁在馬來西亞不太可能便宜4倍！」，呼籲大家要看證據，而不是網路上隨便幾句話，新進口的果汁是土耳其最大的果汁品牌，歡迎大家回饋，有任何抱怨也可以，直嗆：「如果不相信可以試試看一樣品質的商品進台灣，然後用4倍便宜的價格賣看看！我保證不到半年會收攤！」