至於集雅社第一季財報，營收增長逾1成，稅後純益1,942.9萬元，EPS 0.49元，年減26.87％，主要是展店攤提費用所致，但以長期來看，對於市場前景仍相當樂觀。

包括母親節促銷大檔，各連鎖百貨體系祭出優惠搶客，使得集雅社在前4月營收仍一枝獨秀，達雙位數成長，而隨著巴黎奧運即將登場，面板雙虎近日皆對大尺寸面板訂單與出貨表示樂觀，加上母親節檔期持續；包括大尺寸電視與冷氣空調均是熱銷品，也將創造第二季營收動能。