至於集雅社第一季財報，營收增長逾1成，稅後純益1,942.9萬元，EPS 0.49元，年減26.87％，主要是展店攤提費用所致，但以長期來看，對於市場前景仍相當樂觀。
包括母親節促銷大檔，各連鎖百貨體系祭出優惠搶客，使得集雅社在前4月營收仍一枝獨秀，達雙位數成長，而隨著巴黎奧運即將登場，面板雙虎近日皆對大尺寸面板訂單與出貨表示樂觀，加上母親節檔期持續；包括大尺寸電視與冷氣空調均是熱銷品，也將創造第二季營收動能。
百貨家電通路商集雅社（2937）4月營收3.45億元，年增13.78％，累計1~4月營收達13.65億元，年增11.65％，主要與百貨通路母親節促銷優惠所致，預估5、6月還有一波省電空調買氣再衝刺。
至於集雅社第一季財報，營收增長逾1成，稅後純益1,942.9萬元，EPS 0.49元，年減26.87％，主要是展店攤提費用所致，但以長期來看，對於市場前景仍相當樂觀。
包括母親節促銷大檔，各連鎖百貨體系祭出優惠搶客，使得集雅社在前4月營收仍一枝獨秀，達雙位數成長，而隨著巴黎奧運即將登場，面板雙虎近日皆對大尺寸面板訂單與出貨表示樂觀，加上母親節檔期持續；包括大尺寸電視與冷氣空調均是熱銷品，也將創造第二季營收動能。
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