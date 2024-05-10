根據德國聯邦統計局數據，美德兩國1月到3月間進出口總金額630億歐元（約680億美元），但中德同期金額不到600億歐元。

荷蘭安智銀行（ING）宏觀經濟全球主管布雷斯基（Carsten Brzeski）說，美國對德國產品需求大增、德國正與中國經貿脫鉤、中國內需疲弱、和中國能生產自家所需產品而減少德國進口，讓美國逐步取代中國成為德國最大貿易夥伴。

貝倫堡銀行首席經濟師史麥丁（Holger Schmieding）說，近幾年來中德貿易規模，與美德貿易之間差距不斷縮小。而且對德國出口來說，美國市場規模一直比中國大。

他指出近幾年美國市場占德國出口比率不斷擴大同時，中國市場所占比率因其經濟不景氣而持續縮減。而且中國企業得到國家補助，令德國企業面對愈來愈激烈的競爭壓力。德國去年推動新的中國策略，敦促德企從中國市場「去風險」。

德國研究機構Ifo在4月調查發現，受訪德企表示依賴中國的比率，從2022年2月的46％，下滑至今年2月的37％，這表示愈來愈少德企依靠中國製造業的輸出。