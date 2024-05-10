有關近期外界質疑臺鹽公司怠於處理臺綠公司工程案件一事，臺鹽澄清，早於112年3月間，即已將涉及臺綠公司與民股股東，或其關係企業間工程承攬關係，以及可能存在違法疑慮等相關資料，主動移送予檢調機關。

至於臺綠公司前任高層所涉事件，臺鹽亦早已啟動調查，然因臺綠公司人員更迭頻繁等因素，導致資料蒐集費時和困難，近一年多來，除與臺綠公司多次配合檢調單位調查，臺鹽並陸續就臺綠公司前任高層所涉義竹案相關上下包契約進行盤點整理，因資料龐雜，直至近期資料始完備，遂於113年4月、113年5月再次將其他所涉前任高層違法疑慮的相關資料再移送給檢調機關。

臺鹽因非直接被害人，所以將資料移送檢調告發，另臺鹽亦已責成臺綠，對於其前任高層盡速提出告訴，並採取必要之法律行動，臺鹽與臺綠兩家公司，將會持續與檢調單位合作，積極推進案件調查與處理，俾維護公司權益。