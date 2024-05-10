樂天桃猿10日在桃園主場迎戰統一獅，先發投手霸威斯5.2局飆出8K，雖然被敲8支安打、包含1轟，但仍努力將失分壓低，僅失2分，加上「暴力猿」打線發威，全隊敲出10支安打包含朱育賢陽春炮，以5比3中止2連敗，也斬斷獅隊3連勝。

獅隊最快今晚就能點亮魔術數字M26，前提是自己必須要贏球，加上中信兄弟和味全龍分別敗給富邦悍將和台鋼雄鷹。

開局獅隊就靠老將陳鏞基陽春炮先馳得點，但先發投手古林睿煬狀況並不理想，連兩局都有失分紀錄，3局上獅隊追平比數，但古林睿煬在5局下先被陳晨威敲三壘安打，廖健富高飛犧牲打超前，朱育賢再補上陽春炮鎖住勝果。

霸威斯退場後，莊昕諺、王志煊、黃偉晟、陳柏豪聯手壓制猛獅打線，僅被追回1分；朱育賢單場4支4包含1發陽春炮獲選單場MVP，也擋下猛獅可能在今晚點燈機會。

朱育賢表示，自己只是盡全力去把每一場比賽完成，知道每位球員都很賣力為球員加油，球員也會很努力。除了敲出本季第4轟，朱育賢也達成生涯900安里程碑，他說：「不會太在意個人成績，雖然球隊狀況沒有很好，但每個球員都很努力改進缺點，百分百進行每一次揮擊。」