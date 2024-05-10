新浪財經報導，人行指出，中長期來看，大陸處於經濟轉型和產業升級的關鍵期，供需條件有望持續改善，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，物價維持大致穩定有堅實基礎。
另一方面，人行表示，長期國債殖利率是作為金融市場定價基準的國債殖利率曲線的重要成份，市場關注度一直較高。長期國債殖利率主要反映長期經濟成長和通膨的預期，同時也受到安全資產缺乏等因素的干擾。大陸長期國債殖利率在反映市場預期和宏觀經濟方面，整體是有效的。
人行10日發表第一季貨幣政策執行報告顯示，物價將保持溫和回升態勢。目前物價處於低點的主因在於實體經濟需求不足、供給與需求失衡，而不是貨幣供給不夠。2024年第一季，隨著經濟數據持續改善，物價指標也明顯反彈，消費者物價指數（CPI）年增率由負轉正，預計年內也將繼續溫和回升，生產者價格指數（PPI）降幅也將收斂。
新浪財經報導，人行指出，中長期來看，大陸處於經濟轉型和產業升級的關鍵期，供需條件有望持續改善，貨幣條件合理適度，居民預期穩定，物價維持大致穩定有堅實基礎。
另一方面，人行表示，長期國債殖利率是作為金融市場定價基準的國債殖利率曲線的重要成份，市場關注度一直較高。長期國債殖利率主要反映長期經濟成長和通膨的預期，同時也受到安全資產缺乏等因素的干擾。大陸長期國債殖利率在反映市場預期和宏觀經濟方面，整體是有效的。
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