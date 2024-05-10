COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）將於6月4日～7日於台北南港展覽館展開，本次大展將以「AI串聯，共創未來」為主軸，預計吸引1,500家參展商參加。外貿協會今（10）日宣布，NVIDIA執行長黃仁勳將於6月2日下午7點在台灣大學體育館發表主題演講，介紹AI生態系統的下一步發展。

本屆COMPUTEX於6月3日蘇姿丰以「高效能運算邁向AI時代」主題演講揭開序幕，不過輝達提前將戰火於前一日點燃、率先吸引目光焦點；圍繞人工智慧，預料將再掀起另一波AI熱潮。

輝達強調，合作夥伴將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品；其中包括宏碁、華碩、永擎、技嘉等台系大廠。AMD、英特爾同樣與台系供應鏈有緊密合作關係，英特爾甚至與工研院合作，加速AI散熱革命，提前布局能耗解決方案。

COMPUTEX擁有來自26個國家1,500多家參展商參與，預計將有50,000名與會者，是世界頂級科技盛會之一。NVIDIA的合作夥伴也將會再度集結齊聚，包括宏碁、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎和索泰，將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於6月4日至6月7日登場，預計有1,500家廠商、使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題。