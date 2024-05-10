圍繞在「走路減碳」、「低碳好食」、「零碳排體驗」三大主題，2024跟著蝴蝶去旅行活動推出11條永續旅遊路線，以步行取代車行，跟著導覽人員漫步深度體驗低碳慢遊，享受蝴蝶生態小旅行，以及搭台灣好行來日月潭，體驗電輔車農遊趣等多種低碳旅遊行程，在台灣的心臟、埔里的高空草原，打造綠色低碳花蝶盛宴。

農業部農村發展及水土保持署南投分署，攜手交通部觀光署日月潭國家風景區管理處及南投縣埔里鎮公所，10日公開以「淨零綠悠遊」為主題的永續旅遊五部曲活動。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，配合農業部2040年農業部門淨零排放政策，農村水保署積極推動減碳增匯以實現淨零排放的目標，同時透過低碳運具導入、低碳飲食、在地採購及綠色體驗開發，推出符合綠色永續的農村旅遊路線推薦給國人，讓旅客體驗南投最深度的玩法、品嚐在地的美食，還能為環境永續出一份力。