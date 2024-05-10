5月10日晚，大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤舉行吹風會，就聯合國大會第2758號決議闡明中方立場。楊濤表示，聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則。由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。楊濤呼籲，美國必須停止虛化掏空一個中國原則。

楊濤表示，一段時間以來，美國蓄意歪曲挑戰1971年聯合國大會通過的關於恢復中華人民共和國在聯合國合法席位、驅逐蔣介石集團的第2758號決議，炒作所謂「台灣地位未定論」，鼓吹支持台灣參加聯合國會議和活動。近日，藍墨客等美國國務院官員表示，聯大第2758號決議「未認可、不等於、不反映對一個中國原則的共識，與各國在同台灣關係方面的主權選擇無關，不排除台灣有意義參與聯合國系統及其他多邊論壇，在台灣最終政治地位問題上不構成聯合國體系的立場」。美國還稱，美國的一個中國政策與中國的一個中國原則不同。這是企圖將美國虛假敘事體系化、系統化，誤導國際輿論，挑戰國際社會一個中國共識。大陸認為有必要全面系統闡明聯大第2758號決議的來龍去脈、是非曲直，正本清源，匡正視聽。美國的謊言重複一千遍，也變不成事實。

楊濤表示，第一，一個中國原則清清楚楚，就是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則。台灣自古以來就是中國的一部分，這是歷史事實，也是國際共識。1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，這些具有國際法律效力的文件構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的法理根基。1949年中華人民共和國中央人民政府成立後，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也決不允許改變。

楊濤表示，1971年10月25日，第二十六屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，白紙黑字清楚寫明，「決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。決議從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家，明確了中國在聯合國的席位只有一個，中華人民共和國政府是唯一合法代表，不存在「兩個中國」「一中一台」。

楊濤表示，如果台灣地位未定，如果中國的代表權不包括台灣，為什麼要驅逐「蔣介石的代表」？為什麼50多年來中國在聯合國和其他眾多國際組織中的會費比額，都將台灣的GDP計算在內？這麼清楚的事實，這麼簡單的道理，美國為什麼揣著明白裝糊塗？

楊濤表示，第二，聯合國系統始終遵循聯大第2758號決議，秉持一個中國原則處理涉台問題。聯大第2758號決議通過以後，聯合國及其專門機構乃至其他政府間國際組織均予以恪守，堅持台灣是中國的一個省，不承認台灣當局所謂在國際上的代表權。聯合國法律事務辦公室曾出具多份法律意見，講得很清楚，「台灣是中國的一部分」，「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」，「台灣當局不享有任何形式的政府地位」，「如需在秘書處文件中提及『台灣』，則必須使用『中國台灣省』這一表述」。幾十年來，聯合國祕書長及其發言人在涉台表態時也都明確，聯合國以聯大第2758號決議為指引，堅持一個中國原則。

楊濤表示，作為中國領土的一部分，台灣地區沒有任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。任何關於台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須按照聯大第2758號決議確認的一個中國原則來處理。1972年5月第二十五屆世界衛生大會依據聯大第2758號決議通過25.1號決議，也再次確認了這一點。據此，台灣地區是否和如何參與世衛大會，只能由中國中央政府決定。民進黨當局拒不接受體現一個中國原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。中國政府的這一立場，得到了國際社會的普遍支持。世衛大會已連續多年拒絕討論涉台提案。

楊濤表示，第三，國際社會普遍遵守聯大第2758號決議，完整準確落實一個中國原則。聯大第2758號決議是聯合國大會作出的決定，所有會員國都應該遵守。這是聯合國憲章的要求，也是各國加入聯合國時以書面形式作出的承諾，更是聯合國會員國必須履行的義務。一個中國原則也是中國同所有國家建立和發展關係的根本前提和政治基礎。從中共建政後第一個與其建交的國家，到第183個建交國諾魯，都從政治上承諾堅持一個中國原則，並且寫入了同中國的建交公報、聯合聲明等政治文件，都同台灣斷絕了所謂「外交」關係。這充分說明，堅持一個中國原則是國際大義，是人心所向，是大勢所趨。

楊濤表示，美國作為《開羅宣言》、《波茨坦公告》的簽署方，對台灣屬於中國的歷史和法律事實一清二楚，卻彷彿得了「健忘症」，公然挑戰戰後國際秩序。作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，不僅沒有帶頭遵守聯大決議，反而一再質疑、曲解，侵蝕聯合國根基，踐踏國際法原則，還企圖用自己的惡意歪曲誤導國際輿論，將自己的錯誤立場強加給國際社會。難道這就是美國口中「基於規則的國際秩序」嗎？這分明是對國際法合則用不合則棄的霸權霸道。世人沒有忘記，在討論聯大第2758號決議過程中，美國就曾伙同個別國家，妄圖製造「兩個中國」、「一中一台」，自不量力地推動「雙重代表權」提案。許多國家站出來堅決反對，認為該提案「非法且不符合現實、正義和聯合國憲章原則」，提案最終沒能付諸表決，淪為廢案。如今，美國再次逆歷史潮流而動，對國際社會的定論翻舊帳。美國應該明白，50多年前沒有做到的事情，今天更不會成功。

楊濤表示，第四，美國必須停止虛化掏空一個中國原則。台灣問題曾經是影響中美關係正常化的最大障礙，中美三個聯合公報本來已經完全解決了這個問題，雙方的理解和政策不應存在差別。美國在公報中明確表示：「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。」「美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」這是美國的政治承諾，也構成了中美關係的政治基礎，更是美國一個中國政策的本源本義。但建交45年來，之所以中美還在討論台灣問題，就是因為美國不斷違反一個中國原則和中美三個聯合公報，仍在干涉中國內政，阻撓中國統一。

美國聲稱堅持一個中國政策，卻加上「與台灣關係法」、「對台六項保證」作為前綴、後注。這些美國單方面炮製的東西，從根子上違反一個中國原則、違背國際社會共識、中方從來不予承認。美國聲稱同台灣保持非官方關係，但美台官員的會面，簽署具有主權意涵和官方性質的協議，向中國的領土輸送武器彈藥，這是非官方關係嗎？拜登總統承諾不支持「台獨」，不支持「兩個中國」、「一中一台」，不尋求將台灣作為工具遏制中國。美國兌現了嗎？

楊濤表示，中方要提醒美國，開歷史倒車必然翻車，打「台灣牌」必然引火燒身，搞「以台制華」必然以失敗告終。

楊濤表示，中方要正告美國，對於聯大第2758號決議，美國只有嚴格遵守的義務，沒有任意曲解的資格，更沒有恣意妄為的特權。

楊濤表示，中方要敦促美國，不要站在國際社會的對立面，不要站在國際正義的對立面，不要站在國際關係基本準則的對立面。