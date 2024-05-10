空軍日前於澎湖外海實施空對面實彈投擲訓練。( 青年日報提供 )

空軍日前於澎湖外海實施空對地實彈投擲訓練，《青年日報》今（10）日也在臉書分享多張圖及影片，超震撼訓練畫面曝光。前少將指揮官栗正傑指出，小牛飛彈是越戰時期的飛彈，台灣從F-5時代就已經開始使用這款飛彈，過去對渡海戰爭具有威懾能力！

空軍日前於澎湖外海實施空對地實彈投擲訓練，F-16V先後完成AGM-65小牛飛彈、GBU-12型雷射導引炸彈及MK-82通用炸彈等各型彈藥，對澎湖外海石礁靶場海上及陸上目標實施炸射，精準命中目標，宣示空軍戰力。

根據《維基百科》記載，小牛飛彈於1965年開始研發，至1972年在美軍服役，屬於空對地導彈，改善了AGM-12飛彈在瞄準目標後必須繼續朝目標飛去直到飛彈擊中，無法進行迴避的缺點。

美軍在1991年的波灣戰爭陸地攻勢發動前，A-10和F-16裝配了小牛飛彈，對伊拉克的T-72坦克造成了重大打擊。據統計，美軍至少使用小牛飛彈執行5000次對地面裝甲目標攻擊任務。

前少將指揮官栗正傑今在中天電視《盧秀芳辣晚報》披露，小牛飛彈是越戰時期的飛彈，彈頭大約60幾公斤，相當於一顆砲彈大小的威力，原先設計用來近距離空對地打擊，打碉堡、打戰車效果很好。台灣從F-5時代就已經開始使用這款飛彈，20年前對渡海戰爭有威懾能力！