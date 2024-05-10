新冠肺炎疫情過後，日本許多行業面臨人力不足的窘境，各行各業許多環節日漸仰仗AI與自動化設施因應。日本已有幾處國際機場陸續設置自助行李託運機，最新加入的會是福岡機場，預計5月13日下周一正式上線服務，營運初期開放5家航空公司國際航班旅客使用，其中2家是台灣的華航與星宇航空。

綜合日本《每日新聞》、航空領域專業媒體Aviation Wire周五（10日）報導，福岡機場公司FIAC周二（7日）宣布，國際線旅客使用的3航站出境大廳安裝14台「自助行李託運機」（Self-bag-drop，SBD），預計13日（下周一）開始提供服務，初期先向5家航空公司國際線旅客提供服務，包括台灣的中華航空與星宇航空、香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）、泰國航空（Thai Airways）。另有網友在社群媒體發文稱，南韓濟州航空旅客可能也在服務之列。

FIAC表示，SBD可以在航班出發前3小時至75分鐘之前使用，福岡機場非常鼓勵任何符合條件的上述航空公司旅客使用SBD自助托運行李，接下來會陸續洽談其他航空公司加入服務行列。福岡機場的自動報到機台數量已從26台增加至38台，在SBD上線之前，行李托運仍必須回到人工報到櫃台處理，在尖峰時段等候時間可能長達30分鐘。SBD上線後，屆時應可縮短旅客報到過程花費的時間。

這14台SBD的位置在出境大廳中央區域，旅客在自助報到機領到的行李標籤必須貼在托運行李上，然後在SBD掃描標籤條碼。一般而言，長30到86.5公分、寬20至50公分、高5到70公分的行李可供託運，重量不能超過32公斤。