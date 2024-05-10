休旅車擦撞轎車，再回彈撞到聯結車，造成兩側車身傷痕累累。（翻攝畫面）

桃園市新屋區3日中午發生一起車禍，有輛休旅車於台66線要切出快車道時，不慎與慢車道的轎車發碰撞，豈料，休旅車遭反彈偏回快車道與後方而來的聯結車擦撞，造成休旅車左右兩側車身傷痕累累，最後休旅車撞到停在內側車道的白色車輛才停下，所幸休旅車上的駕駛與女乘客受輕微擦挫傷，而3名駕駛酒測值均為零，詳細事故發生有待警方調查釐清。

從曝光的監視器畫面可見，休旅車要從台66線快車道要右切時，不慎慢車道而來轎車發生擦撞，瞬間噴出碎片，但沒想到，休旅車並未因此停下，而反彈向左偏回快車道，並與後方來的聯結車擦撞，休旅車的車頭與車尾遭到碰撞擠壓，零件飛濺四散，最後緩速慢下再撞到停在內側車道的白色休旅車才停下。

對此，警方表示，該交通事故發生於3日中午12時13分許，桃園市新屋區發生一起車禍，一名64歲陳姓駕駛開著休旅車於台66線快車道要右轉新文路時，不慎與慢車道55歲劉姓男子駕駛的轎車發生擦撞，不料，陳男的休旅車擦撞後，又回彈至快車道上，並與當時後方行駛而來28歲盧姓男子所駕駛的聯結車發生擦撞，所幸，休旅車上的陳男與乘客64歲李女受輕微擦挫傷，3名駕駛經酒測其酒測值均為零，事故發生詳細原因有待警方調查釐清中。

休旅車擦撞轎車，再回彈撞到聯結車，造成兩側車身傷痕累累。（圖／翻攝畫面）

休旅車擦撞轎車，再回彈撞到聯結車，造成兩側車身傷痕累累。（圖／翻攝畫面）

休旅車擦撞轎車，再回彈撞到聯結車，造成兩側車身傷痕累累。（圖／翻攝畫面）

休旅車擦撞轎車，再回彈撞到聯結車，造成兩側車身傷痕累累。（圖／翻攝畫面）