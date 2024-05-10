全聯福利中心販售各種食品，滿足許多民眾的生活需求。一位女子近日發現，全聯新上架了2種知名連鎖茶飲餐廳「春水堂」監製的辣醬泡菜、辣醬結頭菜，實際買回家品嘗後直呼好吃，煮湯後也可以讓湯頭變得很鮮甜，貼文曝光後引發熱議，許多粉絲發現這款泡菜使用了春水堂功夫麵的辣醬，直呼準備搶貨。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她在全聯掃貨時發現了新上架的「春水堂」監製泡菜、結頭菜，買回家嘗試後發現相當好吃，「泡菜跟結頭菜都脆，醬料確實蠻特別的！」，同時泡菜還能拿去煮湯，「湯變得很鮮甜很好喝！」

對此，許多網友紛紛回應，「春水堂的辣醬耶，每次點功夫麵必點，我也要去找找泡菜」、「到春水堂點功夫麵時，必點的辣醬」、「這能不買嗎」、「剛去買了結頭菜的」、「想吃春水堂蘿蔔糕和麵」、「我們覺得不錯，微辣」、「台塑的泡菜也不錯吃，但對我而言蒜味太重，喜歡蒜味可以參考」、「春水堂的辣醬搭泡菜⋯Go了啊」。

根據春水堂電商品牌「春水良品」說明，招牌辣醬泡菜使用特選韓國大白菜和春水招牌辣醬，一口品嘗即可享受鮮辣爽脆，招牌辣醬結頭菜則使用產地直送的新鮮清脆結頭菜、春水招牌辣醬，層層辛香堆疊、尾韻帶有絲絲甘甜，兩者辣度都是微辣到小辣。