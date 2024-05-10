刑事局提醒當心Line帳號被盜用，及如何取回權限。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

一名旅居海外的女友PO文泣訴，76歲老父遭假投資詐騙騙走市值3000萬元的房產，事後詐團還盜用父親的Line帳號，刪光群組及對話紀錄。警方今證實老翁遭假投資詐騙，不僅被騙走960萬元積蓄，房子也被歹徒以抵押貸款名義騙走。

刑事局表示，除了被害人Line帳號被盜，最近也發現歹徒以投票或抽獎等方式，提供不明連結給民眾，吸引民眾點擊網址，再以需登入 Line 帳號等名義，要求輸入 Line帳號綁定的電話號碼、簡訊驗證碼及登入密碼。歹徒取得綁定資訊後，即於遠端盜取民眾Line帳號，後續再以盜用的帳號傳送訊息給被害人親友進行詐騙。

警方表示，詐騙行為除涉及刑法詐欺罪以外，前段盜取Line帳號的行為另涉妨害電腦使用罪，民眾如遭遇這種犯罪手法，可檢具相關事證至鄰近警察機關報案。同時盡速向 Line公司進行通報，於客服官方網址 「https://contact.line.me」填寫「問題反映表」，據以取回帳號權限。

刑事局表示，歹徒先以釣魚手法竊取民眾社群網站帳號權限，再用該帳號詐騙，民眾切勿點擊不明網址連結、切勿提供Line帳號綁定的電話號碼、登入密碼及簡訊驗證碼。目前165 全民防騙官網(https://165.npa.gov.tw/#/article/A/1465) 已 有 公 告 處 理 方 式QA 可供參考。民眾如接獲釣魚連結，可至165全民防騙官網檢舉專區（https://165.npa.gov.tw/#/report/statement）檢附相關截圖並填輸相關欄位進行舉報。