國際名廚江振誠（Andre Chiang）被《時代》雜誌兩度封為「印度洋上最偉大的廚師」，今（10）日受到台中市建築經營協會邀請，在大師講座分享他的「工作美學」。江振誠說，「工作美學」不是一蹴而就，而是日積月累、全心全情的投入，他期待透過最新發表的《工作美學》一書，用文字將這樣的心意與姿態傳遞給更多的工作者，「讓每個人都能在工作中實踐自我，找到興趣與成就，發現美與平衡。」

值得一提的是，江振誠在返台經營餐廳10年來，RAW已成為全台最難訂的餐廳，人氣、話題始終居高不下。身為經營者與國際級名廚，台中建築業界對江振誠的工作美學感到特別好奇，今日大師講座現場人氣滿滿，都是為了前來聆聽江振誠分享他的「工作美學」。

江振誠從13歲開始接觸廚藝，然後遠赴法國學藝十餘年，25歲即成為法國米其林三星餐廳執行主廚，入行至今獲獎無數；江振誠在新加坡的餐廳Restaurant ANDRE，更是摘下米其林二星、拿下亞洲50大餐廳。而當他獲此榮耀後，卻毅然決然結束新加坡的事業，只為回台灣貢獻所學，「要把世界學到的一切帶回來，建立一個與國外頂尖餐廳零時差的工作環境。」

台中市建築經營協會理事長葉昱徵指出，江振誠是唯一橫跨米其林、世界50大最佳餐廳、全球百大名廚榜的唯一華人名廚，是台灣之光，透過他出版的書籍《初心》、《八角哲學》、《工作美學》，紀錄片《初心》，可以一窺他的工作心法與人生態度，不僅是改變台灣餐飲界的歷史人物，精彩的人生經歷與職業里程碑也值得借鏡。

這幾年，憑藉江振誠強大創造力與影響力，RAW不僅是餐飲界的夢幻殿堂，推陳出新的季節菜單更讓老饕引頸期盼；此外，江振誠也積極帶領團隊走向國際，今年3月，他帶領RAW團隊重返新加坡，舉辦「Andre's Homecoming」，為期12天盛大的餐宴、就選在百年傳奇酒店「萊佛士 Raffles」進行，既是展現了江振誠積極培養年輕廚師的理念，也是對亞洲餐飲圈的衝擊與啟發。

而《工作美學》一書，是江振誠睽違7年全心投入之作，整整寫了10萬字，完整詮釋他徹底實踐三十多年的工作美學，這本書也已擠入暢銷榜。他在書中提到，「每個人都必須建構自己的工作美學，那是一種態度、一種姿態，關乎我們如何思考、如何行動、如何感受，在無數次手與腦的投注、心與意的修練中，找到定錨的根與翱翔天地的翅膀，讓我們所做的不再只是一份工作，而是一趟實踐自我的美好旅程。」